聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄婦投資虛擬貨幣想賺買菜錢 20萬存款險些飛了
高雄吳姓婦人到銀行匯款20萬元，想投資虛擬貨幣賺買菜錢，員警發覺收款人不是投顧公司，而是陌生人的帳戶，趕緊勸阻她匯款，查出她誤入詐騙集團假投資陷阱，才保住她的存款。
據高雄市警局統計，至今年11月，高雄警方已攔阻民眾遭詐團詐騙案共1515件，攔阻金額達7億7389萬元。
據了解，吳姓婦人（50歲）誤信臉書投資訊息，加入LINE「投資教學」，有自稱是投資顧問公司協理，慫恿她兌換虛擬貨幣來加入投資，昨天下午她才到高雄市鳳山區五甲一路某銀行，要匯款20萬元。
行員關心提問吳婦匯款目的，得悉吳婦準備投資虛擬貨幣，而且收款人她也不認識，趕緊請鳳山警分局員警到場了解。鳳山警分局鳳崗派出所員警到場，得知她想賺一些「買菜錢」陷入詐團圈套，勸阻她匯款，說「換虛擬貨幣多是詐騙」投資公司不會要投資人匯款到私人帳戶，才及時攔阻吳婦受騙20萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言