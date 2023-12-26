高雄婦投資虛擬貨幣想賺買菜錢 20萬存款險些飛了

高雄吳姓婦人到銀行匯款20萬元，想投資虛擬貨幣賺買菜錢，員警發覺收款人不是投顧公司，而是陌生人的帳戶，趕緊勸阻她匯款，查出她誤入詐騙集團假投資陷阱，才保住她的存款。

據高雄市警局統計，至今年11月，高雄警方已攔阻民眾遭詐團詐騙案共1515件，攔阻金額達7億7389萬元。

據了解，吳姓婦人（50歲）誤信臉書投資訊息，加入LINE「投資教學」，有自稱是投資顧問公司協理，慫恿她兌換虛擬貨幣來加入投資，昨天下午她才到高雄市鳳山區五甲一路某銀行，要匯款20萬元。