快訊

巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

科技業年後轉職其實虧大了？ 網曝：這個月離職最賺　

創今年來新高！權值股撐盤、聯發科站上千元 台股大漲146點收17,751點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦投資虛擬貨幣想賺買菜錢 20萬存款險些飛了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄吳姓婦人到銀行匯款20萬元，想投資虛擬貨幣賺買菜錢，員警發覺收款人不是投顧公司，而是陌生人的帳戶，趕緊勸阻她匯款，查出她誤入詐騙集團假投資陷阱，才保住她的存款。

高雄市警局統計，至今年11月，高雄警方已攔阻民眾遭詐團詐騙案共1515件，攔阻金額達7億7389萬元。

據了解，吳姓婦人（50歲）誤信臉書投資訊息，加入LINE「投資教學」，有自稱是投資顧問公司協理，慫恿她兌換虛擬貨幣來加入投資，昨天下午她才到高雄市鳳山區五甲一路某銀行，要匯款20萬元。

行員關心提問吳婦匯款目的，得悉吳婦準備投資虛擬貨幣，而且收款人她也不認識，趕緊請鳳山警分局員警到場了解。鳳山警分局鳳崗派出所員警到場，得知她想賺一些「買菜錢」陷入詐團圈套，勸阻她匯款，說「換虛擬貨幣多是詐騙」投資公司不會要投資人匯款到私人帳戶，才及時攔阻吳婦受騙20萬元。

高雄吳姓婦人（右）想投資虛擬貨幣賺買菜錢，幸遇員警勸阻，存款險些飛了。記者林保光／翻攝
高雄吳姓婦人（右）想投資虛擬貨幣賺買菜錢，幸遇員警勸阻，存款險些飛了。記者林保光／翻攝

虛擬貨幣 詐騙集團 高雄市

延伸閱讀

公車內撐傘遮陽遭制止 高雄婦人下車反告司機罵她神經病

詐團車手打算黑吃黑 見高雄婦交款金額作罷

影／高雄騎士闖紅燈直撞公車尾 安全帽毀一度失去心跳

11月外匯存款年增率下滑 近五年新低水準

相關新聞

國5彭山隧道驚傳火燒車 駕駛倉皇逃生車輛全毀

國道5號北上10.9公里處彭山隧道內今天中午12時許發生火燒車意外，1輛小轎車行經該處時因引擎冒煙，駕駛趕緊將車停在避車...

桃園大園遊覽車追撞 「6車撞成一團」畫面曝光

桃園市大園區今上午發生一起連環追撞車禍，一輛遊覽車未注意車前狀況，行經三民路二段時意外追撞前方4輛車，並波及停放在路邊的...

新北男捷運站落軌嚇壞人 列車緊急煞車險輾過

新北市板橋區捷運亞東醫院站今天上午發生落軌意外。1名30多歲男子不明原因摔落軌道，因當時列車正要進站，站務人員見狀趕緊通...

國三生遭割頸仍搶救中 潘文忠：學校應注意管理學生違禁品

昨新北市某高中發生國三生遭割頸命危，受傷男學生還在醫院搶救中。教育部長潘文忠表示心痛也遺憾，他今天並強調學校要特別注意學...

北投婦臨櫃提900萬...行員報案 3警出動阻她掉虛幣投資陷阱

台北市北投區一名婦人阿芬(化名）日前至國泰世華銀行石牌分行，欲提領新台幣900萬元，行員通報北投分局石牌派出所到場，警方...

欠債假意還款反揪眾擄人勒贖 主嫌被判刑11年2月

台南市籃姓男子因認為陳姓被害人所收借款利息過高，心生不滿後，邀約陳於去年12月到仁德見面，籃假意還款，反涉嫌揪眾擄人勒贖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。