影／耶誕夜台南轎車撞毀號誌燈 駕駛肇逃身分成迷引發議論

台南市新化區新化區中正路南區國稅局前昨晚耶誕深夜傳出一聲巨響，受到驚嚇住戶出門查看發現一輛轎車撞上路口號誌橫向占據車道、車輛漏油汙染路面，車內卻空無一人。有人懷疑是酒駕肇事、還有人認為駕駛未成年或沒有駕照，或者是「什麼重要人物」怕身分曝光，才會逃逸。警方則表示，正通知到案說明釐清肇事經過。

路口監視畫面顯示這輛車原本在外車道上行駛，接近路口時突然往右偏離車道，直接撞上路口號誌與號誌箱，後方車輛紛紛閃避。車禍造成號這損毁，肇事車輛駕駛下車後逃逸。事故發生後有民眾於臉書社群新化人大集合貼出畫面，但直到中午警方表示仍不清楚駕駛身分，因為正值選前敏感時刻，民眾議論紛紛，

警方表示，這輛車在中山路由南往北行駛，自撞號誌燈後駕駛逃逸，初步了解該無人員傷亡，通知委外環保單位到場清理油漬，現場障礙物排除道路恢復順暢後員警撤離交管。