影／鴻海股票好便宜...台中翁被騙328萬 因一事報案

台中市陳姓老翁在今年6月間遇到一名女網友告知，有批低價鴻海股票欲出售，陳翁砸入328萬元後，遲未收到股票，對方告知需再繳490萬元完成手續，陳翁驚覺上當後報案，與警方配合約出取款劉姓車手，台中地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴劉。

第六警分局市政所在9月間接獲陳姓老翁（74歲）報案，陳翁稱今年6月間，透過網路認識一名女網友，該女告知，有一批便宜的鴻海股票要出售，陳翁得知後，趕緊依約匯款328萬元，欲購買100張鴻海股票。

陳翁說，後來因遲未見到股票入戶，再向對方追問進度時，對方又稱需要再繳490萬元保證金，以完成手續，他才驚覺可能遇到詐騙集團，向警方報案。

警方與陳翁配合，約出對方在公園面交現款，劉姓車手（22歲）現身時被警方逮捕，查扣其身上手機、仿冒工作證、偽造投資合作契約書等贓證物，全案移送台中地檢署後，近日偵結依詐欺罪起訴劉。