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台南市北區中華北路汽車違停多 南警：加強取締

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

網友爆料，台南市北區的中華北路和和緯路口，因為交通繁忙，附近又有黃昏市場，不少汽車駕駛為了貪圖方便，習慣就在路旁違規臨停，卻也因此造成行經的機車騎士，被迫得變換車道險象環生，並質疑警方疏於執法，要求改善。台南市警五分局今天說，這路段本就是加強執法路段，會依狀況再增加巡邏取締勤務。

網友在翻轉台灣交通違規交流平台臉書社群爆料，過了十字路口，行經這個路段的機車騎士，因為路旁一整排汽車臨停，車道窘迫，紛紛切往中線車道前行。同向的汽車車流量也大，頓時全擠在了一起，看起來險象環生。

據了解，這個路段就在台南市北區的中華北路和和緯路口，因為附近剛好有個黃昏市場，而中華北路又是台南市區的外環道路，交通原本就很繁忙，路口旁又有整排的店家，有人開車來到這裡，不管是要到市場買菜，還是路旁買東西，車子因此就在路旁臨停。

台南市警五分局表示，因該地段緊鄰市場，常有違規停車情事，警方已列為重點整理路段，除民眾110檢舉外，亦派員加強該路段巡邏驅離及取締，今年統計迄今計取締違規停車1809件。

網友爆料，台南市北區的中華北路和和緯路口，不少汽車駕駛為了貪圖方便，習慣就在路旁違規臨停，卻也因此造成行經的機車騎士，被迫得變換車道險象環生。圖／翻攝自轉台灣交通違規交流平台臉書社群
網友爆料，台南市北區的中華北路和和緯路口，不少汽車駕駛為了貪圖方便，習慣就在路旁違規臨停，卻也因此造成行經的機車騎士，被迫得變換車道險象環生。圖／翻攝自轉台灣交通違規交流平台臉書社群
台南市警五分局員警今天在台南市北區中華北路、和緯路口加強取締違停。圖／台南市警五分局提供
台南市警五分局員警今天在台南市北區中華北路、和緯路口加強取締違停。圖／台南市警五分局提供

台南 車道

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