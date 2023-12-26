女洗衣籃被偷報案提告遭取笑 竹市警1小時找回
新竹黃姓女子耶誕節晚間到市區自助洗衣店洗衣，將洗衣籃留置現場後短暫離去，返回時卻發現洗衣籃不翼而飛，向警方報案後，不少人笑稱黃女小題大作，警察才不會認真看待此事，不料警方很認真調查，僅花1小時就替黃找回洗衣籃，並將拿走洗衣籃的嫌疑人依竊盜罪嫌函送法辦。
黃女在臉書社團「新竹大小事」分享事發經過，黃說，洗衣籃遺失後她想向警方報案，朋友還笑這麼小的東西居然還要報警，還有人說搞不好警察才不會理她。不過，竹市警察局第一分局西門派出所超讚，謝謝警察把她家便宜又不起眼的洗衣籃找回。大家問她為什麼要報案？因為東西就是不見了，沒有為什麼，謝謝警方。
警方指出，員警獲報後，積極調閱監視器，馬上就查到涉嫌拿走洗衣籃的嫌疑人，並將其通知到案。對方稱是替友人領取衣物，誤認該洗衣籃是友人的，才將其帶走。全案警方依刑法竊盜罪嫌，函送新竹地檢署，並呼籲竊取他人財物係違法行為，民眾請勿以身試法，如發現可疑人、事，請立即撥打110或連繫當地派出所。
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