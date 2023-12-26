詐團車手打算黑吃黑 見高雄婦交款金額作罷
台南市警方查獲假投資詐騙案，發現涉案人手機，有高雄婦人疑受騙投資訊息，與高雄警方找到婦人，但婦人仍不相信受騙，直到交款時，警方一湧而出，逮捕3名詐團車手，竟發現這3人原本打算要「黑吃黑」，但見金額太少作罷。
據了解，台南市警11月查獲詐團車手，發現手機資料，有高雄陳姓婦人落入同詐團的假投資圈套，正待交款，高雄市刑警大隊偵八隊得悉，尋找陳婦下落，找到陳婦時，她仍不相信自己受騙，認為App帳戶內還有不少獲利，要再聯絡營業員求證，警方連忙阻止，並請她佯裝交款，逮捕詐團成員。
11月23日曹姓男子（18歲）佯裝投顧公司營業員，到高雄市苓雅區武嶺街，向陳婦收取10萬元詐款，與把風車手盧姓（19歲）、郭姓（19歲）2男子乘賓士轎車準備離去，警方立即擋住去路，查獲曹身上帶著20多顆偽造投顧公司等印章及工作證，確認他們涉嫌詐騙陳婦。
據悉，陳婦落入詐團假投資圈套，已受騙25萬元，要再繼續交款，曹姓男子等3人在互通訊息時，打算如果陳婦交款金額高就要私吞詐款，但發現只10萬元作罷。陳婦也因警方查獲3人是詐團成員，才知自己早已成為詐團的豠上肉。全案由警方依詐欺等罪嫌移送法辦。
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