56歲男突昏倒 海巡、消防、醫護接力搶救CPR+13次電擊保命

56歲涂姓男子在台中麗水漁港堤防被發現昏倒，海巡、消防、醫護接力搶救CPR，再使用13次電擊保命，男子術後在加護病房照護二周，再至普通病房住院一周， 現已出院返家休養。

涂男日前在堤防昏倒，民眾撥打119外，也通知海巡署第三岸巡隊麗水安檢所，海巡即刻派援，二人到場，確認患者已無呼吸心跳，其中一名海巡人員立即施作CPR，另一人到事發旁的龍港國小借取AED使用。

台中市消防局大肚消防分隊員抵達現場後，救護員接手CPR救援並協助將患者送往醫院，運送途中患者不斷出現致命的心律不整，持續實施CPR與進行心臟電擊。

抵達童綜合醫院時，男子仍處於OHCA(心肺功能停止)的情況，急診室醫護人員再接手急救，因心臟功能持續未恢復，急診醫師連絡心臟外科醫師團隊，由心臟外科吳清文主任及團隊緊急裝設葉克膜維持循環，再由心臟內科劉恩慈醫師進行心導管血管攝影，發現患者右側冠狀動脈阻塞嚴重無法藉由心導管打通，再次由吳清文主任安排進行冠狀動脈繞道手術，術後至加護病房照護二周，再至普通病房住院一周並做心肺復健治療後即出院返家休養。

涂男表示，他當天突然失去意識，醒來時已經在加護病房，後來才從親友口中得知竟然在鬼門關前走了一遭，沒想到搶救過程這麼驚險，他很感謝這麼多人幫忙，而且都沒有放棄，真的很謝謝海巡、消防，還有童醫院醫護人員。

童綜合醫院心臟外科吳清文主指出，患者是因為冠狀動脈血流遭血栓堵塞，血液無法流入心臟而缺血嚴重，導致急性心肌梗塞合併心因性休克。雖然到院後經持續搶救有恢復呼吸心跳，但其心臟功能不佳，緊急在第一時間裝設葉克膜維持心肺功能，讓心臟休息並儘速進行冠狀動脈繞道手術。

患者術後恢復良好，心臟功能也可以自行正常運作，於術後第5天即移除葉克膜，住院期間也安排接受心肺復健，強化心肺耐力，降低心臟疾病再復發的機率。

童醫院副院長吳肇鑫表示，急性心肌梗塞發生時，最關鍵的救命方法就是施行心肺復甦CPR，並且使用自動體外心臟去顫AED。因為持續性進行CPR能夠幫助梗塞患者到醫院前維持全身血液的灌流，尤其避免腦部缺氧的發生。