疑天冷心臟病發 保六總隊兩線二星警務員陳屍寢室
就職於保六總隊的葉姓警務員，今天早上8點多被同仁發現陳屍寢室，救護員獲報趕抵確認他已沒有呼吸心跳，明顯死亡不送醫，警方勘查現場，並沒有外力介入痕跡，經了解，死者生前患有心臟方面的疾病，詳細死因待後續釐清。
北市消防局今天早上8點多獲報，保六總隊南昌路的駐地有人死亡趕抵，救護員到場，發現一名葉姓男子（58歲）已經死亡，還呈現屍僵狀態。報案人說，葉男今天早上8點多應該要執勤，但始終沒有出現，於是至他寢室查看，赫然發現他一動也不動。
警方勘查現場，沒有打鬥痕跡，排除外力介入，事後聯繫家屬處理後續事宜，事後得知，葉男生前患有心臟方面的宿疾，至於確切死因待進一步釐清。
據了解，葉男是兩線二星警務員，今年58歲，警察大學62期畢業，畢業後就在保六總隊任職至今，目前在第一警官大隊服務，平時負責副總統維安的機動工作。
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