弘仁會涉綁架八八會館主嫌郭哲敏未遂 北檢今起訴9人

檢警追查，前年10月間，弘仁會長林聖閎因招募「八八會館」負責人郭哲敏出資及入會不順，弘仁會萬華分會戴姓及張姓成員受指示，指揮組織成員籌畫並綁架郭哲敏未遂。警方接獲報案後，調取監視器畫面追緝，台北地檢署今偵結，依涉犯刑法之私刑拘禁未遂、恐嚇取財未遂、加重詐欺以及組織犯罪防制條例等罪嫌，起訴林聖閎、戴、張、李、徐、潘、莊、劉及李姓成員等9人。

檢方指出，自稱「小阿紅」的林聖閎聽聞郭哲敏透過網路博奕獲利甚豐，2021年3月24日，林聖閎帶著3名弘仁會成員至郭著敏的辦公室，聲稱「靜安會要綁架郭哲敏，他已化解此糾紛」說法，招募郭哲民入會擔任顧問及金主，脅迫郭哲敏出資。林聖閎隔日仍持續打電話及傳簡訊給郭哲敏，郭因心生畏懼，攜家離台赴美暫避風頭。

起訴書載，林聖閎因招募郭哲敏出資及入會不順的消息流傳，折損幫派威勢，同年9月間，戴、張兩人受指示籌畫綁架郭哲敏，迫使他出資。

檢警追查，弘仁會組織7人執行綁架行動，為了避免林聖閎及弘仁會受牽連，從新竹購買引擎號碼遭塗改的中古汽車，台北市及新北市各市區漫遊行駛，製造警方追查斷點。

起訴書指出，同年10月10日，戴收受綁架指令，提供成員郭哲敏行蹤資訊；12日，3名涉案成員戴頭套埋伏路邊，趁郭哲敏準備搭自用座車之際，用辣椒槍朝郭哲敏噴灑，並圍毆強押綁架郭哲敏，郭哲敏趁亂衝回座車駛離現場，由於市區交通不易追捕，郭哲敏逃離。