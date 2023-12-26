女騎士199縣道壽卡驛站摔車 原本還能對話突失去生命跡象

高雄45歲潘姓女子今天上午5時20分許騎機車行經199縣道時，因不明原因自摔，受傷跌落路旁，好在同行騎另輛車的友人發現，幫忙報案求助，不過，該處鄰近壽卡驛站山路多蜿蜒爬坡難行，消防人員在6時12分許趕到現場時，受傷的女騎士原本還能坐在邊坡上，但隨後傷勢急轉直下，失去生命跡象，被送往大武衛生所搶救。

台東縣消防局達仁分隊一接獲電話，隨即前往舉報位置搜查，卻沒有發現車禍現場，經查證在南迴公路最高點壽卡鐵馬驛站轉往199縣道附近，消防員趕緊掉頭搜索，在6時12分許終於發現路旁邊坡上的2名女子。

不過，當救護人員到場時，潘姓女傷者仍有意識，人坐在邊坡上接受救護員檢視腳上的傷口，怎料一時之間女傷者突然昏迷倒下，失去呼吸、心跳，救護人員趕緊實施高級救護，並裝設LUCAS（自動心肺復甦機）持續為女傷者CPR（心肺復甦術）壓胸搶救，並無線電緊急預告大武衛生所，將送一名車禍OHCA（到院前心肺功能停止）女傷者到所，請求預先安排治療，家屬不願放棄任何急救機會。