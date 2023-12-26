快訊

周典論收押 趙少康：威脅郭台銘「你給我小心，不要跳出來支持侯康」

媽媽遺物藏「尋寶圖字條」 CNN主播庫柏找回弄丟的寶藏

女騎士199縣道壽卡驛站摔車 原本還能對話突失去生命跡象

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導

高雄45歲潘姓女子今天上午5時20分許騎機車行經199縣道時，因不明原因自摔，受傷跌落路旁，好在同行騎另輛車的友人發現，幫忙報案求助，不過，該處鄰近壽卡驛站山路多蜿蜒爬坡難行，消防人員在6時12分許趕到現場時，受傷的女騎士原本還能坐在邊坡上，但隨後傷勢急轉直下，失去生命跡象，被送往大武衛生所搶救。

台東縣消防局達仁分隊一接獲電話，隨即前往舉報位置搜查，卻沒有發現車禍現場，經查證在南迴公路最高點壽卡鐵馬驛站轉往199縣道附近，消防員趕緊掉頭搜索，在6時12分許終於發現路旁邊坡上的2名女子。

不過，當救護人員到場時，潘姓女傷者仍有意識，人坐在邊坡上接受救護員檢視腳上的傷口，怎料一時之間女傷者突然昏迷倒下，失去呼吸、心跳，救護人員趕緊實施高級救護，並裝設LUCAS（自動心肺復甦機）持續為女傷者CPR（心肺復甦術）壓胸搶救，並無線電緊急預告大武衛生所，將送一名車禍OHCA（到院前心肺功能停止）女傷者到所，請求預先安排治療，家屬不願放棄任何急救機會。

至於，詳細肇事原因，仍待屏東縣警局枋寮分局進一步釐清調查。

女傷者原本有意識坐在路邊，還能告知消防自己哪裡受傷。記者古和純／翻攝
女傷者原本有意識坐在路邊，還能告知消防自己哪裡受傷。記者古和純／翻攝
女傷者原本有意識坐在路邊，還能告知消防自己哪裡受傷。記者古和純／翻攝
女傷者原本有意識坐在路邊，還能告知消防自己哪裡受傷。記者古和純／翻攝

衛生所 車禍 屏東縣

延伸閱讀

高雄輕軌又遭撞 女騎士硬闖撞上行駛列車 倒地掛彩送醫

嘉義首件酒駕撞死女騎士 國民參審案審理一波三折

高雄2閨蜜騎車追撞 後方18歲女騎士慘遭拖板車輾斃

嘉義男酒駕撞死女騎士聲請不行國民參審 地院駁回

相關新聞

氣溫驟降 宜蘭2名男子疑因低溫引發疾病 送醫搶救不治

氣溫驟降寒冷，宜蘭縣衛生局昨天上午8點至今天上午8點，縣內急救責任醫院共收治可能因低溫造成的心血管及呼吸道病患共有2名男...

影／北港鎮路旁暗夜火燒車 傳出爆炸聲30歲男子救出已亡

雲林縣北港鎮公園路旁停放一輛豐田凌志汽車，今天凌晨警方獲報指車內有一名男子疑在車內輕生，警方趕到發現男子已無呼吸心跳，仍...

影／鴻海股票好便宜...台中翁被騙328萬 因一事報案

台中市陳姓老翁在今年6月間遇到一名女網友告知，有批低價鴻海股票欲出售，陳翁砸入328萬元後，遲未收到股票，對方告知需再繳...

台南市北區中華北路汽車違停多 南警：加強取締

網友爆料，台南市北區的中華北路和和緯路口，因為交通繁忙，附近又有黃昏市場，不少汽車駕駛為了貪圖方便，習慣就在路旁違規臨停...

女洗衣籃被偷報案提告遭取笑　竹市警1小時找回

新竹黃姓女子耶誕節晚間到市區自助洗衣店洗衣，將洗衣籃留置現場後短暫離去，返回時卻發現洗衣籃不翼而飛，向警方報案後，不少人...

詐團車手打算黑吃黑 見高雄婦交款金額作罷

台南市警方查獲假投資詐騙案，發現涉案人手機，有高雄婦人疑受騙投資訊息，與高雄警方找到婦人，但婦人仍不相信受騙，直到交款時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。