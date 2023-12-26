影／俄辣媽台中跑趴丟外套 警10分找回她驚：不可思議
俄羅斯人妻Lana在前天帶小孩到台中參加耶誕節活動，未料途中卻將裝有身分證件的外套丟在計程車上，她趕緊找上台中市警方求助，警方根據她提供的搭乘時間等資訊，順利在10分鐘內聯絡上計程車司機，她取回失物後，直呼「台灣警察，不可思議」。
第二警分局永興所24日下午4時許，接獲俄羅斯女子Lana（音譯拉娜）報案，她稱當天是與小孩、朋友一起從新竹搭乘高鐵到台中市，欲參加朋友辦理的耶誕節活動，未料當天身上攜帶物品太多，誤將外套遺留在計程車裡。
Lana向警方求助，因外套裡有身分證件，如果遺失會造成困擾，讓她十分焦急，希望警方能夠協助。
警方得知後，詢問Lana下車地點、時間等資訊，協請派出所同事調閱路口監視器，順利在10分鐘內查出Lana搭乘的計程車，司機也迅速將她遺失外套送回。
Lana看到外套在短時間內失而復得，不斷向警方致謝，直呼「不可思議」，也一起與協助的警方合影留念。
第二警分局長周俊銘說，警察服務不分國籍，藉由這次協助外籍民眾解決難題，讓外國人對台灣警察留下好印象，是最好的國民外交。
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