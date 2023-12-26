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影／北港鎮路旁暗夜火燒車 傳出爆炸聲30歲男子救出已亡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮公園路旁停放一輛豐田凌志汽車，今天凌晨警方獲報指車內有一名男子疑在車內輕生，警方趕到發現男子已無呼吸心跳，仍緊急送醫但到院已死亡，警方發現車內有疑有燒炭，且冒出濃煙，趕緊報請消防車趕到現場，車子已燃燒，很快變成一團火球，且還多次發生爆炸聲，消防隊灌救很快將火燒車撲滅，但車子已燒成廢鐵，全案原因仍由警方處理中。

今天凌晨零時警方接獲報案，指位於公園路一處空地前，停有一輛自小客車，車內疑躺有一名男子可能有狀況，警方趕到查看，發現車內駕駛座上仰躺一名年輕男子，但都叫不醒，且車內冒出嗆人濃煙，趕緊請救護車送醫。由於這名男子送醫到院前已無呼吸心跳，經搶救仍告不治。

警方發現該車副駕駛座疑有一座攜帶型的小瓦斯爐燒著火炭，座上還有兩罐小瓦斯，車內不時冒煙和火花，趕緊請119出動消防車趕到，此時車子開始竄燒，沒一分鐘很快陷入一片火海，像一團大火球，且還多次傳出爆炸聲，驚醒鄰近住家，消防隊全力灌救，約15分鐘將火燒車撲滅，但車輛已燒成廢鐵。

警方初步調查死者是住北港鎮的30歲吳姓男子，至於死亡原因，仍進一步處理中。

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雲林縣北港鎮公園路旁一輛自小客車火燒車，一片火海還傳出爆炸聲，消防隊趕往灌救，很快將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮公園路旁一輛自小客車火燒車，一片火海還傳出爆炸聲，消防隊趕往灌救，很快將火勢撲滅。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮公園路旁一輛自小客車火燒車，一片火海還傳出爆炸聲，鄰近居民警醒。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣北港鎮公園路旁一輛自小客車火燒車，一片火海還傳出爆炸聲，鄰近居民警醒。記者蔡維斌／翻攝

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