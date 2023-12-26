影／高雄騎士闖紅燈直撞公車尾 安全帽毀一度失去心跳

高雄22歲范姓男騎士昨晚行經橋頭區成功北路時，違規搶快闖紅燈，逕自攔腰撞上前方正從公園路口竄出的大型客運公車，范男高速撞擊衝擊力道強烈，導致整輛車垂直撞翻緊貼公車，范當下失去生命跡象，經送醫搶救恢復心跳；至於有無酒駕，仍待抽血報告結果才能得知。

岡山分局橋頭分駐所12月25日晚上7時37分許，接獲民眾報案，在橋頭區成功路與公園路口，男騎士高速撞上公車倒地不起。

從路口監視器可見，當時成功北路上的公園路口直行車輛皆處停等狀態，而公園路上46歲胡姓男子駕駛的公車尚未行經路口時，成功北路范男的機車已高速衝向路口處，就在胡男公車開出路口約2秒不到，范男疑似未減速就攔腰撞上。

據了解，范男送醫搶救後，恢復生命跡象，經義大醫院後續電腦斷層掃描檢查，並無顱內出血或頸椎斷裂危險，胸腔也無大量出血現象，雖全身多處骨折，所幸應無生命危險，正在加護病房觀察預備開刀治療。