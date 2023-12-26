聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄騎士闖紅燈直撞公車尾 安全帽毀一度失去心跳
高雄22歲范姓男騎士昨晚行經橋頭區成功北路時，違規搶快闖紅燈，逕自攔腰撞上前方正從公園路口竄出的大型客運公車，范男高速撞擊衝擊力道強烈，導致整輛車垂直撞翻緊貼公車，范當下失去生命跡象，經送醫搶救恢復心跳；至於有無酒駕，仍待抽血報告結果才能得知。
岡山分局橋頭分駐所12月25日晚上7時37分許，接獲民眾報案，在橋頭區成功路與公園路口，男騎士高速撞上公車倒地不起。
從路口監視器可見，當時成功北路上的公園路口直行車輛皆處停等狀態，而公園路上46歲胡姓男子駕駛的公車尚未行經路口時，成功北路范男的機車已高速衝向路口處，就在胡男公車開出路口約2秒不到，范男疑似未減速就攔腰撞上。
據了解，范男送醫搶救後，恢復生命跡象，經義大醫院後續電腦斷層掃描檢查，並無顱內出血或頸椎斷裂危險，胸腔也無大量出血現象，雖全身多處骨折，所幸應無生命危險，正在加護病房觀察預備開刀治療。
警方初判，范男因違規闖紅燈才會導致翻車意外發生；至於是否有酒駕或其他肇事原因，警方仍在調查當中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言