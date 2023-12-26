國道大車事故8熱點 國道1號林口→三重居首

國道警方統計，大型車高速公路死亡車禍肇事率是小型車的四點二八倍。圖為九月十六日國道一號北向內湖路段兩死、三傷重大事故。圖／國道警方提供 國道公路警察局統計今年大型車造成死、傷交通事故，十一月為止共六一九件，死亡車禍肇事率為小型車的四點二八倍；警方昨天公布高速公路全線八大傷亡事故熱點，其中國道一號北向林口至三重路段一八七件第一名。

統計的大型車包含大貨車、聯結車、大客車，今年一至十一月發生重大事故共造成廿三人死亡、八三五人受傷，死亡人數比去年同期增加十人、受傷人數增加一六八人。

其中A1事故（廿四小時內死亡）件數，占所有車種的百分之卅三點三，另參考各車種流量與事故比率，大型車A1肇事率比小型車高出四點二八倍。

大車肇事熱點與事故數 製表／林昭彰

分析肇事主因，前三名依序是「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」，其中尤以未保持安全車距，高速行駛情況下一旦遇到突發狀況，因煞車距離不夠而撞上前車的比率最高。

警方表示，「未注意車前狀態」是一個籠統概念，很多說不清原因的追撞都被歸因於此，主要就是注意力不集中，等到瞬間發現前方路況有變化，已來不及閃避；其中「恍神、緊張、心不在焉」約占百分之八點五、「飲食、抽（點）菸、拿（撿）物品分心駕駛」約占百分之一、「打瞌睡或疲勞駕駛」約占百分之零點九。

近期嚴重案例包括九月十六日，國道一號北向內湖路段，貨櫃車追撞三輛小客車造成二死、三傷；九月廿一日國道一號南向岡山路段，聯結車追撞前方小客車及大貨車釀成五車連環事故，一死、四傷；均歸因於「未注意車前狀態」。

十月廿一日國道三號南向斗六路段，遊覽車「未依規定變換車道」與一輛小客車發生擦撞，釀成四死、廿二傷。

警方提醒用路人行車前應檢查車輛，上路勿分心，感到疲累或注意力無法集中，可以前往服務區或下交流道，休息之後再行駛。發生事故無人受傷、車輛尚能移動，務必做好警戒再初步拍照，盡速將車輛移至安全處所等候警方處理，避免二次事故發生。