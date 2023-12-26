開車撿東西、看手機、超載…易釀禍

開車玩手機容易導致分心、注意力不集中。（美聯社） 交通部高速公路局交通管理組長楊淑娟指出，國道一號北向林口至三重路段為高速公路交通量最高路段，因交通量大，發生事件機率較高，件數連帶增多；另外，鄰近工業區、機場港口的路段，大型車出沒數量較多，事故率也偏高。

國道公路警察局交通科警務正賴協駿指出，行駛高速公路小型車總量遠高於大型車，今年一至十一月所有致人死傷交通事故，總共釀成六十二人死亡、五二四○人受傷，仍以小型車居多；但是，大型車撞擊嚴重度和危害性較大，一旦發生交通事故，往往造成嚴重傷亡。

警方說，三大肇事因素，「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」，均屬駕駛行為，交通部和警政署長期宣導，但還是會有人開車分心、注意力不集中，邊開車邊喝水、吃東西、撿拾掉落物品、看手機等等。

賴協駿說，車禍不一定都是違規行為釀成，但違規的肇事機率會大大提升，警方的最低限度就是希望駕駛人都不要交通違規、養成良好駕駛習慣，才能減少事故發生，取締開罰不是最終目的，主要是為了降低肇事危害。

楊淑娟表示，除了肇因分析之外，「超載」也是引發事故的潛在危險因素，已加強利用科技執法動、靜態地磅設置，對來往車輛載重檢查，勞動部也會不定期稽核勞工是否超時工作。