高雄國軍工地爆工安意外 沙樁機倒塌壓中工人送醫不治

高雄援中港濕地一處軍方工地今下午1時許傳出工安意外，59歲于姓工人右腳遭重機具壓住重傷，高雄市消防局獲報到場馳援，耗時約近1小時才協助于男脫困，獲救時還有生命跡象，但送醫途中失去意識，急救後宣告不治，死因將由檢察官相驗釐清。

事發地點位於國軍營區，當時正進行整地工程，但工地沙樁機突然倒塌，于閃避不及，右腳遭壓傷受困。

高雄市消防局獲報後，派遣多個分隊到場，于男下午2點38分脫困時還有意識，但送醫途中突失去生命徵象，經海軍總醫院急救後仍宣告不治。

案發後，高雄市勞工局勞檢處派員了解，經初步調查研判是施工時未於事先調查地質、地形狀況，且作業時未禁止人員進入沙樁機操作半徑內，導致于男被翻覆砂樁機壓傷。