快訊

5銀行合作喊卡！明年起限縮超商消費、代收繳費服務

安養院靈貓「精準預知死亡」17年送走上百人 被牠蹭過沒幾小時就過世

男國中生遭持刀猛刺胸頸 當事女學生還原衝突經過：老師已來不及阻止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮七星潭網路設備桿生鏽突倒塌 遊客驚：差點砸到頭

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

昨天一名劉姓遊客開車到花蓮七星潭，將車輛停在停車格內，沒想到上車後不到10秒，突然聽到一聲巨響並感到車子劇烈搖晃，下車後驚見網路設備桿倒塌壓在車上，所幸無人受傷。劉男在臉書社團貼文，「如果早一點倒下來，開花的應該是我的腦袋」。縣府回應將全面盤點維護。

劉男將車停在七星潭望海樓遊客中心旁停車場最靠右的位置，正當他開車輛右後側門拿東西時，人進車內不到10秒，突然聽到巨響且車身劇烈搖晃，原以為是被撞，沒想到走出車外才發現一旁網路設備桿疑似因為生鏽而倒塌。

劉男飽受驚嚇，向警方報案釐清事故責任，並趕緊將此事分享在臉書社團「爆料公社」，提醒網友多注意海邊的公共設施。貼文一出便引起網友熱議，近2千按讚，留言數200多則，多數網友慶幸車主沒有受傷。

花蓮縣政府回應，初步了解網路寬頻設備屬於縣府行政暨研考處，不過設備桿維護單位要進一步釐清，針對車損部分將協助賠償。近期東北季風強盛，加上海邊鹽分易造成腐蝕情況，會請相關單位針對七星潭風景區內的燈桿、號誌桿等全面盤點維護。

時代力量花蓮服務處主任陳慶元表示，過去盤點花蓮車站等觀光景點，發現有許多燈桿、設備桿都鏽蝕，希望縣府落實定期檢修與汰換，做好維護與管理，避免燈桿、指示牌、設備桿等鏽蝕斷裂而導致傷人損物憾事發生。

劉姓男子將車停在七星潭玩停車場，一旁網路設備桿倒塌壓車，車輛凹陷。圖／警方提供
劉姓男子將車停在七星潭玩停車場，一旁網路設備桿倒塌壓車，車輛凹陷。圖／警方提供
劉姓男子昨到花蓮七星潭，將車子停在停車場，上車不到10秒，一旁網路設備桿倒塌壓車，所幸未受傷。圖／警方提供
劉姓男子昨到花蓮七星潭，將車子停在停車場，上車不到10秒，一旁網路設備桿倒塌壓車，所幸未受傷。圖／警方提供
花蓮七星潭網路設備桿疑似因為生鏽而倒塌，差點砸到人。圖／警方提供
花蓮七星潭網路設備桿疑似因為生鏽而倒塌，差點砸到人。圖／警方提供

花蓮 網路

延伸閱讀

未參選也登廣告豎看板 花蓮縣議長張峻：換掉傅崐萁

民眾黨林憶君爭取政黨票 吳欣盈明到花蓮搶攻藍營票倉

花蓮七星潭路燈桿倒塌砸車 車主受驚嚇

花蓮海景民宿 陳椒華質疑占國有地與不當開發

相關新聞

高雄國軍工地爆工安意外 沙樁機倒塌壓中工人送醫不治

高雄援中港濕地一處軍方工地今下午1時許傳出工安意外，59歲于姓工人右腳遭重機具壓住重傷，高雄市消防局獲報到場馳援，耗時約...

花蓮七星潭網路設備桿生鏽突倒塌 遊客驚：差點砸到頭

昨天一名劉姓遊客開車到花蓮七星潭，將車輛停在停車格內，沒想到上車後不到10秒，突然聽到一聲巨響並感到車子劇烈搖晃，下車後...

影／機車與救護車碰撞 騎士翻滾一圈跌趴路面迅即爬起

台中市大里區中投東路三段與德芳路三段口昨發生機車與救護車路口碰撞事故，所幸機車騎士受撞擊跌落後，雖翻滾了一圈，但迅即爬起...

補習班女員工耶誕節單車被偷 員警1小時內逮到竊賊

台南市安南區某補習班女員工，今天上午9點多發現她停在補習班前腳踏車失竊，報警追查。轄區員警接獲報案後，調閱監視錄影畫面查...

找嘸爸媽！5歲女童清晨穿睡衣跑出門 路邊大哭警牽手回家

桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床沒見到在廚房的媽媽，以為家裡沒人，結果偷跑出門想尋找在外開店的父母，民眾發現女童...

高雄海軍營區傳工安意外 1工人右腿遭機具壓傷受困

高雄援中港濕地一處工地今下午1時許傳出工安意外，59歲俞姓工人右腳遭重機具壓住重傷，高雄市消防局獲報後，出動特搜中隊到場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。