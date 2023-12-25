花蓮七星潭網路設備桿生鏽突倒塌 遊客驚：差點砸到頭

昨天一名劉姓遊客開車到花蓮七星潭，將車輛停在停車格內，沒想到上車後不到10秒，突然聽到一聲巨響並感到車子劇烈搖晃，下車後驚見網路設備桿倒塌壓在車上，所幸無人受傷。劉男在臉書社團貼文，「如果早一點倒下來，開花的應該是我的腦袋」。縣府回應將全面盤點維護。

劉男將車停在七星潭望海樓遊客中心旁停車場最靠右的位置，正當他開車輛右後側門拿東西時，人進車內不到10秒，突然聽到巨響且車身劇烈搖晃，原以為是被撞，沒想到走出車外才發現一旁網路設備桿疑似因為生鏽而倒塌。

劉男飽受驚嚇，向警方報案釐清事故責任，並趕緊將此事分享在臉書社團「爆料公社」，提醒網友多注意海邊的公共設施。貼文一出便引起網友熱議，近2千按讚，留言數200多則，多數網友慶幸車主沒有受傷。

花蓮縣政府回應，初步了解網路寬頻設備屬於縣府行政暨研考處，不過設備桿維護單位要進一步釐清，針對車損部分將協助賠償。近期東北季風強盛，加上海邊鹽分易造成腐蝕情況，會請相關單位針對七星潭風景區內的燈桿、號誌桿等全面盤點維護。