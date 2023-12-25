影／機車與救護車碰撞 騎士翻滾一圈跌趴路面迅即爬起

台中市大里區中投東路三段與德芳路三段口昨發生機車與救護車路口碰撞事故，所幸機車騎士受撞擊跌落後，雖翻滾了一圈，但迅即爬起，未受其他車輛撞及，僅受手腳挫傷，並無大礙。雙方後來自行報案並尋求和解，事故原因調查中。

據了解，這輛機車昨天下午1時38分沿中投東路三段往五權南路方向行駛，與沿文心南路往德芳路三段方向行駛的1輛大里仁愛醫院救護車在路口發生碰撞。當時機車車頭與救護車右後車身發生碰撞，機車騎士翻滾了一圈，跌趴在路口，所幸當時無其他車輛經過，他迅即自行爬起。雙方原已自行和解離去，但後來仍約至大里派出所報案。