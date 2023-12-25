補習班女員工耶誕節單車被偷 員警1小時內逮到竊賊

台南市安南區某補習班女員工，今天上午9點多發現她停在補習班前腳踏車失竊，報警追查。轄區員警接獲報案後，調閱監視錄影畫面查出涉案人，竟是昨天下午在安中路盤查同一名梁姓男子，循線逮人，在案發不到1小時追回腳踏車，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

台南市警三分局安順派出所員警今天上午9點16分接獲莊姓女子報案，她於安南區長溪路1段停在補習班前的腳踏車失竊、價值5000元。

警員洪宏諭接獲莊女報案腳踏車失竊後，立即展開調查，過程中發現竊賊的體型及穿著與巡佐陳宏輝昨天下午3點在安中路盤查形跡可疑男子相符，進一步鎖定梁姓男子(49歲)涉案。

今天上午10點10分，警方立即前往梁常出沒的地點搜尋，在北安橋下發現梁，並在附近路口找到失竊腳踏車。據了解，梁表示他偷腳踏車代步。