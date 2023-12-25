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找嘸爸媽！5歲女童清晨穿睡衣跑出門 路邊大哭警牽手回家

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床沒見到在廚房的媽媽，以為家裡沒人，結果偷跑出門想尋找在外開店的父母，民眾發現女童獨自在路上徘迴，隨即報警求助，員警獲報到場帶著女童沿途搜尋，順利找到父母開的店，幫助女童平安返家。

大園分局草漯派出所今清晨5點多接獲民眾通報，一名女童獨自在街上走來走去，哭著要找媽媽，員警獲報到場關心，發現女童衣著單薄，身體微微顫抖，員警趕緊將她帶上車避免吹風受寒。

經員警關懷安撫後，女童情緒稍微平復，並表示想要尋找在外開店的父母，員警於是根據女童的指引，載著她沿途搜尋，繞了約500公尺，總算順利找到女童父母開的店，女童爸爸看到寶貝女兒被員警牽著帶來嚇了一跳，急忙上前了解狀況。

女童爸爸得知事情原委後頻頻向警方道謝，並聯繫妻子前來將女兒帶回家，女童媽媽則說，當時她在廚房準備開店要用的蔬果，以為女兒還在房裡睡覺，沒發現她竟然偷跑出門，幸好有員警熱心協助，才沒發生其他意外，非常感謝警方的幫忙。

桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床偷跑出門找爸媽，警方獲報趕緊將女童帶回爸媽身邊。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床偷跑出門找爸媽，警方獲報趕緊將女童帶回爸媽身邊。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床偷跑出門找爸媽，警方獲報趕緊將女童帶回爸媽身邊。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床偷跑出門找爸媽，警方獲報趕緊將女童帶回爸媽身邊。記者周嘉茹／翻攝

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