找嘸爸媽！5歲女童清晨穿睡衣跑出門 路邊大哭警牽手回家

桃園市觀音區一名5歲羅姓女童，今清晨起床沒見到在廚房的媽媽，以為家裡沒人，結果偷跑出門想尋找在外開店的父母，民眾發現女童獨自在路上徘迴，隨即報警求助，員警獲報到場帶著女童沿途搜尋，順利找到父母開的店，幫助女童平安返家。

大園分局草漯派出所今清晨5點多接獲民眾通報，一名女童獨自在街上走來走去，哭著要找媽媽，員警獲報到場關心，發現女童衣著單薄，身體微微顫抖，員警趕緊將她帶上車避免吹風受寒。

經員警關懷安撫後，女童情緒稍微平復，並表示想要尋找在外開店的父母，員警於是根據女童的指引，載著她沿途搜尋，繞了約500公尺，總算順利找到女童父母開的店，女童爸爸看到寶貝女兒被員警牽著帶來嚇了一跳，急忙上前了解狀況。