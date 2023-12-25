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影／國中生割頸衝突 校方：無冤無仇偶發事件、請為傷者集氣

聯合報／ 記者黃子騰劉懿萱／新北即時報導

新北市一處校園今天中午發生濺血衝突，一名15歲國中部9年級男學生，與同年級不同班的男學生發生爭執，不料一方竟持美工刀攻擊，導致對方頸部遭割傷大量失血，送醫搶救中。校方表示，被害人、加害人平時表現正常，無冤無仇，希望大家為受害學生集氣，祈求學生早日脫險。

校方出面受訪表示，經了解是偶發衝突，雙方不認識也沒有心結，受害者因準備午休，教室後走廊有同學喧譁上去勸阻，但不知為何拿出美工刀刺傷學生。受傷學生目前在醫院治療，校方會配合警方做調查釐清，校內也啟動輔導措施，盼外界一同幫孩子集氣。

各地校園暴力事件接二連三發生，本該讓學生安心學習的城堡氛圍正在質變，事情發生後，家長圈議論紛紛。

新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持美工刀傷害對方，受害學生目前命危在醫院搶救中。記者黃子騰／攝影
新北市某市立高中國中部3年級學生為細故起衝突，竟持美工刀傷害對方，受害學生目前命危在醫院搶救中。記者黃子騰／攝影

校園暴力事件 教室

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