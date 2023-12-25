新北國三生遭割喉 校長：午休走廊喧譁 學生勸阻反遭攻擊

新北市某高中今中午發生學生吵架衝突，一名男學生氣憤之餘竟持美工刀畫同學頸部，造成男學生命危，記者游明煌／攝影

新北市某高中今12點半左右發生一起濺血衝突，15歲國中部9年級男學生，與同年級不同班的男學生發生爭執，不料一方竟持美工刀攻擊，導致對方脖子遭割傷大量失血。校長表示，經了解是偶發衝突，雙方並不認識也沒有心結，受害者因準備午休，教室後走廊有同學喧譁上去勸阻，但不知為何拿出美工刀刺傷學生。

校長說，受害者及加害者兩人同為9年級不同班的學生，過去並不認識，也沒有心結。剛與班導了解，學校因進入午休時間，教室後走廊有同學喧嘩，受害者叫他們不要吵，造成偶發衝突，但至於為何拿出美工刀刺傷還需要釐清，目前學生在正醫院搶救中。

新北教育局說，經初步了解事情發生在中午下課時間偶發衝突，因美工刀造成意外傷害。校方立即陪同就醫，目前由教育局及學校積極協助處理。同時校方已第一時間完成通報，目前急救治療中。後續學校將針對事件盡快釐清，並提供相關學生積極輔導措施。