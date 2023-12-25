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影／驚險行車畫面曝光 候選人謝志忠宣傳車衝落邊坡駕駛受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市第8選區立委候選謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困，獲救後送醫，謝志忠已趕到醫院了解情形。

宣傳車衝落邊坡畫面曝光，畫面驚險，台中市東勢警分局調查，今天上午10點59分，在台中市新社區美林路往福民國小方向發生事故。

宣傳車37歲魏姓駕駛開車沿社社區美林路由福民國小往台21線方向行駛，與49歲賴姓駕駛開的轎車，雙方在山路會車後，魏姓駕駛不慎開宣傳車滑落邊坡約10公尺處向右側翻，魏男受困車內，消防隊員救出脫困，魏男身上多處擦挫傷，由消防局救護車送東勢農民醫院就醫。經警方酒測，賴男無飲酒，魏男因送醫院，由醫院抽血檢測。

謝志忠表示，人員平安最重要，據目前掌握狀況該名駕駛身上多處擦傷、意識清楚，將會盡力提供最好的醫療資源給予該名夥伴。

謝志忠強調，今天下午將暫停所有選舉行程，並前往醫院探視，願受傷的夥伴早日康復。

台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／台中市消防局提供
台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／台中市消防局提供
台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／台中市消防局提供
台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／台中市消防局提供
台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／民眾提供
台中市第8選區立委候選人謝志忠一輛宣傳車今天開到台中新社山區時，疑道路狹窄彎曲，宣傳車和轎車會車時不慎衝落邊坡，宣傳車魏姓駕駛受困獲救。圖／民眾提供

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