花蓮七星潭路燈桿倒塌砸車 車主受驚嚇

有民眾到花蓮七星潭遊玩，自小客車停在停車格內，下車後不到10秒，車旁的路燈設備桿突倒塌砸車，車主受到驚嚇，所幸未受傷。（民眾提供） 中央社 有民眾到花蓮七星潭遊玩，自小客車停在停車格內，下車後不到10秒，車旁的路燈桿突倒塌砸車，車主在臉書貼出引起民眾議論紛紛，「鏽蝕成這樣也不處理，等出事才來檢討」。

劉姓男子24日開車到七星潭遊玩，當他把車子停在停車場內打開右側車門拿東西時，突然巨大的撞擊聲，查看後竟然是路燈設備桿傾倒砸中車門，讓他嚇了一跳，直說「平安夜差點不平安，若早10秒砸下來，開花的應該是他的腦袋」。車主也向警方報案釐清事故責任。

此事貼在臉書後，網友紛紛留言，「花蓮風很大」、「這好扯，還好人沒事」。

對此，花蓮縣政府回應指出，初步了解網路寬頻設備屬縣府行政暨研考處，但設備桿的維護單位還要進一步確認，針對車主車損部分會協助賠償；近期東北季風較強，加上設備桿長期受海風吹襲腐蝕，已通知相關單位全面清查號誌燈桿等設備並進行維護。

數月前曾體檢花蓮路燈鏽蝕傾倒、告示牌妨礙行人通行等各項公安缺失問題的時代力量花蓮服務處主任陳慶元指出，縣府的維管工作都沒有落實，希望能定期檢修與汰換，做好公物的維管，以避免路燈等指示牌斷裂而導致傷人憾事發生。