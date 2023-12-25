中市立委候選人謝志忠宣傳車衝落邊坡 男駕駛受傷送醫

台中市第8選區立委候選人謝志忠的一輛宣傳車在新社區拜票宣傳時，疑不慎衝落邊坡，男駕駛受困，受傷獲救。圖／民眾提供 台中市第8選區立委候選人謝志忠的一輛宣傳車今天在新社區拜票宣傳時，疑不慎衝落邊坡，男駕駛受困，現已獲救送醫治療，據了解，傷者意識清楚，謝志忠和團隊已趕到醫院探視。

台中市新社區今上午11點多發生車禍意外，初步了解，謝志忠的宣傳車今天開到新社山路時，該道路彎曲狹窄，宣傳車男駕駛行經福民國小附近，不明原因衝落邊坡。

台中市消防局派遣第二消防大隊與轄區和平、東勢、西屯分隊前往搶救，搶救後已送醫治療，肇事原因由警方調查中。

謝志忠競選團隊成員，今（25）日於新社行駛宣傳車發生車輛滑落邊坡重大事故，目前送往東勢農民醫院。謝志忠表示，人員平安最重要，據目前掌握狀況該名駕駛身上多處擦傷、意識清楚，將會盡力提供最好的醫療資源給予該名夥伴。