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以假亂真…頭份警分局防搶演練街頭上演 路人入戲

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

頭份警分局與銀行共同舉辦攔截圍捕防搶演練，由員警扮成歹徒分別持刀槍進入銀行行搶，最後在街頭順利將歹徒逮捕到案，過程逼真。圖／警方提供
頭份警分局與銀行共同舉辦攔截圍捕防搶演練，由員警扮成歹徒分別持刀槍進入銀行行搶，最後在街頭順利將歹徒逮捕到案，過程逼真。圖／警方提供
年關將至，苗栗縣頭份警分局為了加強金融機構員工自我防衛能力及防搶的應變能力，近日協同轄內銀行共同舉辦攔截圍捕防搶演練，由員警扮成歹徒分別持刀槍進入銀行行搶，過程逼真，現場目睹民眾也感到驚心動魄，紛紛駐足觀看。

警方指出，演練過程從歹徒分別持刀槍進入銀行行搶開始，行員機警按下警鈴報警，歹徒得手後跳上接應汽車逃逸，分局勤務中心接獲搶案狀況後，立即指揮調度線上巡邏警網及支援警力趕抵現場，依據行員提供相關資料，通報線上警力攔截圍捕，最後在街頭順利將歹徒逮捕到案。

頭份分局長林育旺表示，演練是為維護轄內金融機構、銀樓、加油站及超商等處所安全，尤其年關將至，提領鉅款頻率提升，金融機構也將有大量現金出入，警方將主動前往各金融商家執行防範犯罪環境評估檢測，提醒商家注意，以維護其場所的安全，同時也會針對轄內彩券行及各大寺廟、喜宴大額現金匯流處所，派員加強巡邏，防範各類治安事件發生。

他也藉此呼籲民眾，如欲提領大量現金，可先行告知或請金融機構代為通知鄰近派出所申請護鈔，保障民眾財產安全，並協請超商業者應加強ATM可疑提款及轉帳人士與警方聯繫，以遏止詐騙集團利用年節金錢流動頻繁之際，向民眾詐騙，以減少無辜民眾受騙機會。

年關將至，頭份警分局近日與銀行共同舉辦攔截圍捕防搶演練，由員警扮成歹徒分別持刀槍進入銀行行搶，以提高金融機構員工自我防衛能力及防搶的應變能力。圖／警方提供
年關將至，頭份警分局近日與銀行共同舉辦攔截圍捕防搶演練，由員警扮成歹徒分別持刀槍進入銀行行搶，以提高金融機構員工自我防衛能力及防搶的應變能力。圖／警方提供

詐騙集團 警察

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