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68歲老翁酒後尿急跌落鶯歌魚池 消防連夜抽水天亮撈獲大體

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市鶯歌區昨晚發生68歲老翁，酒後在釣魚池旁上完廁所失蹤，警方獲報利用手機定位，確認老翁沒有離開魚池，通報消防隊支援連夜抽水、出動船艇和潛水員打撈，今天上午8時許在池中找到人，已經溺斃。

據了解，吳姓老翁昨天中午參加尾牙宴席有飲酒，下午3時再和53歲邱姓朋友續攤再喝，之後相約去邱男經營的釣魚池聊天，晚間6時許由吳姓老翁的兒子開車，搭載老翁與妻子、邱男，1車4人一起前往鶯歌區中正三路的魚池。

抵達之後，老翁和邱男先後下車，老翁的兒子便開車載母親先離開。據邱男描述，2人下車之後都因尿急分頭去上廁所，但邱男上完之後，找不到吳姓老翁，趕緊通知他的妻子報警。

員警嘗試撥打吳姓老翁的手機，但是打不通，通報緊急協尋定位老翁的手機，發現位置仍在魚池範圍，擔心他失足落水，趕緊又請消防隊來支援，連夜抽水、打撈，直到今天上午8時29分，在池中尋獲大體，經家屬確認身分無誤，後續依規定報請檢察官偕同法醫相驗。

68歲吳姓老翁酒後尿急，在釣魚池旁上完廁所失蹤，消防隊連夜抽水、出動船艇和潛水員打撈。記者林昭彰／翻攝
68歲吳姓老翁酒後尿急，在釣魚池旁上完廁所失蹤，消防隊連夜抽水、出動船艇和潛水員打撈。記者林昭彰／翻攝
68歲吳姓老翁酒後尿急，在釣魚池旁上完廁所失蹤，消防隊連夜抽水、出動船艇和潛水員打撈，今天上午8時許在池中找到人，已經溺斃。記者林昭彰／翻攝
68歲吳姓老翁酒後尿急，在釣魚池旁上完廁所失蹤，消防隊連夜抽水、出動船艇和潛水員打撈，今天上午8時許在池中找到人，已經溺斃。記者林昭彰／翻攝

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