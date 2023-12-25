「火這麼旺生意很好」竹北熱炒店燒光 網友搞笑讓老闆感動

竹北市熱炒店黑人小廚昨天下午2時許發生火警，雖人員均及時疏散，但鐵皮建物火勢延燒迅速，整間店陷入火海。圖／新竹縣消防局提供 新竹縣竹北市知名熱炒店黑人小廚昨天下午因油鍋起火陷入火海，由於火勢猛烈引起地方高度關注，不少網友火警發生後湧入店家Google評論為老闆加油打氣，還有網友搞笑留言：「火這麼旺，生意應該很好」，沒想到老闆大氣回應：「謝謝，也祝您新的一年更旺」。劉老闆受訪仍樂觀表示，事情碰到總是要面對，也感謝網友加油打氣。

黑人小廚昨天下午2時許發生火警，雖人員均及時疏散，但鐵皮建物火勢延燒迅速，整間店陷入火海；火勢控制後在台電修復供電時又復燃，幸消防人員再度撲滅。新竹縣消防局火調人員勘查，發現起火點為油鍋，初步研判應是油鍋起火造成意外。

劉老闆回顧昨天意外仍心有餘悸，他表示當時店裡正準備打烊，瓦斯、火源都已經關掉，但不知為何已冷置10多分鐘的炸物油鍋突然起火，當時他趕緊使用滅火器撲滅火勢，同時把鍋中油漏掉，但短短幾分鐘上、下都燒了起來，滅火器噴光了也無法撲滅，才趕緊撥打119。

由於火勢猛烈引起地方高度關注，不少網友紛紛湧入店家Google評論為老闆加油打氣：「雖然住外縣市，沒有來吃過，看到失火的新聞，覺得很可怕，幸好沒有人員傷亡，希望老闆能夠重新站起來，一切順利營業，加油！」、「加油，重新再來」、「期待您可重新營業，加油！」、「旺喔」。

也有網友搞笑留言：「店外雖寒風凜冽，但店內無需使用暖氣就能讓整間店暖起來，在吃熱炒的同時也彷彿置身在火海，讓人大汗淋漓，相當過癮」、「火這麼旺，生意應該很好」，不過劉老闆也大氣回應：「謝謝，也祝您新的一年更旺」。