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嘉義縣大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地 消防隊狂沖水搶救

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣太保市今早10點多有輛大貨車載運多桶化學物質發生洩漏，在台37線與嘉58線路口流出大量「鹽酸」，消防人員獲報後派遣人、車搶救，到場畫立警戒區並補水線射水防護，現場未傳出人員傷亡，目前由警方交通管制中，環保局也到場協助處理。

嘉義縣消防局表示，今早10點8分獲報太保市台37線與嘉58線路口發生槽車洩漏事故，立即派遣人、車前往搶救，到場發現大貨車載運物質有洩漏情形，立即畫立警戒區及布署水線射水防護，現場無人員傷亡，也通報環保局到場處理。

縣府環保局指出，因為鹽酸不屬於毒化物，只是一般的強酸溶液，已由毒災小組到場了解，司機第一時間有通報，並完成後續清除，並無違反相關環保罰則，至於是否超載則需道管單位進一步確認。

嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供
嘉義縣今早有輛大貨車載鹽酸路口洩漏流滿地，消防隊獲報趕到場狂沖水搶救。圖／嘉義縣消防局提供

嘉義 交通管制

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