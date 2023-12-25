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多車煞不住…58歲男躺國1車道遭撞墜陸橋下 原因待警調查

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國1台中市南屯區向上路四段陸橋疑似發生墜橋事故。圖／民眾提供
國1台中市南屯區向上路四段陸橋疑似發生墜橋事故。圖／民眾提供
國一南向182.2公里今天清晨4點多，發生一名男子躺在外側車道，被多輛路過車子來不及煞車撞擊，經用路人報案，警方趕到並移除，兩小時後排除事故和塞車，目前正調閱錄影監視畫面以了解男子墜橋原因。

警方調查，今（25日）上午4點27分接獲用路人通報，國道1號南向182.2公里外側車道有一名男子躺著，已被多輛路過車子撞擊，國道三隊員林與泰安兩分隊巡邏車立即前往處理，發現男子躺在台中市南屯區向上路四段陸橋下方，疑似從橋上墜落。

警方現場管制外側車道及中線車道，初步了解為58歲胡姓男子墜橋死亡，目前正調閱錄影監視畫面釐清墜橋原因，並呼籲民眾如有不愉快，可撥打衛生福利部24小時免付費安心專線（1925，依舊愛我）諮詢。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

車道 國道

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