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平安夜不平靜！赴親戚家喝酒歡聚 醉父子喧譁險釀衝突

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市53歲吳男與31歲兒子，昨天聖誕夜至親戚莊男家中喝酒，不料酒過三巡後吳男父子因大聲喧嘩吵鬧引起莊男兄弟不滿，雙方因而發生口角。警方獲報到場察看時雙方已無爭吵。當吳姓父子在樓下等待家人接回時，吳男兒子因泥醉不斷叫囂，警方立即將吳男父子帶回警局安撫情緒，待神智恢復後由其家屬帶回家。

據了解，新店警方昨天晚間11時許接獲民眾報案，在安康路有多人喧嘩妨害安寧。新店分局雙城所警員獲報趕抵時，雙方已無爭吵，現場也無人受傷。警方詢問後發現53歲吳男與31歲兒子昨天晚間至莊姓親戚家喝酒，疑因酒後大聲喧嘩引起31歲、27歲莊男兄弟不滿發生口角，雙方均未受傷也互不追究。

當吳姓父子致電家人到場接送返家時，31歲的吳男此時因爛醉不斷叫囂，為避免雙方衝突，警方立即將吳姓父子帶回派出所安撫情緒，待神智恢復後再由其家屬帶回家。

警方安撫吳男情緒並準備將他帶回派出所。記者黃子騰／翻攝
警方安撫吳男情緒並準備將他帶回派出所。記者黃子騰／翻攝
吳男在警方到場後仍不斷叫囂。記者黃子騰／翻攝
吳男在警方到場後仍不斷叫囂。記者黃子騰／翻攝
警方到場後向吳男父親了解狀況。記者黃子騰／翻攝
警方到場後向吳男父親了解狀況。記者黃子騰／翻攝

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