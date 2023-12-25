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工程車防盜器半夜故障狂響 居民氣炸：怎麼睡！

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

一輛停在高雄楠梓區興楠路353號附近某賣場停車場的工程車，凌晨3時許警報狂響，周邊住戶半夜被高分貝的警報器吵醒，住戶氣得錄影PO網「怎麼睡！」，楠梓警分局到場了解後，將根據車號通知車主，最重將面臨6000元罰鍰。

昨天凌晨3時13分許警方接獲報案，指停靠在賣場停車場的工程車警報狂想，還狂閃雙黃燈，由於正值深夜，驚動周邊住戶。事後有住戶將過程放上網路，住在高樓層的住戶遭警報器吵到睡不著，氣得飆出國罵。

警方獲報後派遣員警到場，員警抵達時，車主已到場自行關閉警報器，懷疑是工程車警報器故障釀禍。

楠梓警分局表示，將依影片通知車主到案說明，可依社會秩序維護法第72條一項第三款，製造噪音或深夜喧嘩妨害公眾安寧，最高開罰六千元罰鍰。

一輛工程車警報器半夜故障狂響，周邊住戶驚醒，出動警方到場了解。取自社會事新聞影音平台
一輛工程車警報器半夜故障狂響，周邊住戶驚醒，出動警方到場了解。取自社會事新聞影音平台

車主 停車場 噪音

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