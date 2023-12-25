一時搶快…桃園騎士路口超速闖紅燈 重擊轎車拋飛慘死

桃園市龜山區日前發生一起嚴重車禍，一輛機車超速闖紅燈撞上一輛黃燈左轉的轎車，造成騎士傷重身亡。桃園交通警察大隊統計，今年已取締闖紅燈逾2萬2千件，呼籲用路人發現路口轉黃燈，別一時搶快釀憾事。

桃園龜山萬壽路二段與大同路口20日下午發生一起機車與小客車交岔撞的嚴重車禍，警方到場時機車騎士已癱倒在地且多處受傷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。事後警方調閱路人行車紀錄器及路口監視器畫面，主要肇事原因為機車騎士超速闖紅燈，而對向小客車見黃燈也急著左轉通過路口，未充分注意車前狀況，最終導致嚴重車禍。

桃園市警察局統計，今年至今發生24小時內死亡的交通事故中，涉及闖紅燈肇事共10件10人，其中肇事者不乏汽車駕駛、機車騎士及行人，尤其近日陰雨不斷，駕駛人若不依速限行駛又闖紅燈，事故發生率相對提高，為防止此類交通事故，警方今年已取締闖紅燈逾2萬2千件，超速逾1萬6千件，因違反號誌管制肇事的案件較去年同期減少215件，超速失控案件減少55件。