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波灣戰爭名將來台會情人？警聽關鍵字 查出他已過世2年

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，卻說不出細節，行員報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問，周才坦承對方是網友，任戰區將軍，趁耶誕假期來台看她卻被拘留，要她匯300萬解圍，警聽關鍵字查出該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。

新興警分局前金分駐所21日接獲轄區中正四路上某金融機構通報 表示有一名周姓婦人欲提領300萬元，疑似遇到詐騙請求員警到場協助查證。

警員趙哲群迅速趕到現場了解，周一開始聲稱要房屋修繕，但房屋位置及裝修項目卻無法交代，警方關切時周卻默不作聲，警方見難以突破周的心防，打算聯絡家人確認時，周剛好滑手機，員警眼尖發現一位美國將軍頭像，又進一步詢問。

警方對周說「我和你聊一下，就當我們雞婆，我能看看這將軍嗎」，周才緩緩說出，對方是結識的網友，稱在戰區服役且高居將軍要職，趁耶誕假期來台找她時，因帶很多錢被拘留無法入境，希望她先匯300萬給委託的律師以便能相會。

警方聽到「戰區」、「將軍」關鍵字，研判周遇到愛情詐騙，問周「你不會講英文，怎麼和他說話？」警方當下找出相關新聞，見周仍不肯相信，於是利用圖片搜尋功能查詢這位將軍頭像。

結果維基百科資料顯示這位將軍已於2021年去世，警方藉機教育周，對方要買比特幣就是要躲避追查，是編出來的，網路名人沒有想要和你們接觸的，都是假的。

後周婦才幡然醒悟，原來這一個月的熱戀都是一場空，感謝警方及時點醒她，保住了她的退休金。

73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝
73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝
73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝
73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝
73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝
73歲周姓婦人到高雄市某銀行領300萬，聲稱要修屋，行員懷疑遭詐騙報警，警方瞧見她手機對話中有將軍頭像追問下，一查警該名將軍已過世2年，讓周恍然大悟。記者石秀華／翻攝

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