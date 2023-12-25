來台南訪親友一覺醒來找嘸車 暖警神救援迅速尋回

台中市26歲郭姓男子南下拜訪親戚順道台南旅遊，前晚間入住中西區光賢街的民宿，將車停在附近沒有收費停車場，昨天下午1點多欲牽車時，因車子很多，忘記車停在哪個位置，誤以為愛車失竊，心急向警方報案，警員獲報後5分鐘在同一停車場內找到郭男愛車，結束了一場失竊烏龍記。

台南市警二分局長樂派出所警員楊政龍、蔡宛晏獲報後，根據郭所稱的停放位置未發現車子，研判郭男記錯停車位置可能性甚大，員警先請郭冷靜回想當時停車情形。

郭表示拜訪親戚後，前晚入住中西區光賢街一家民宿過夜，但該民宿沒有附設停車場，於是在光賢街附近沒有收費停車場停車，昨天下午1點多郭前往牽車時，忽然發現車子不見了，由於停車時天色昏暗，僅記得是停放在光賢街附近的停車場內，而非路邊停車格且距離不遠，便到民宿睡覺。

楊政龍、蔡宛晏便依據郭所提供的車牌號碼，立即調閱車辨科技系統，車輛行駛過的路線軌跡，並從民宿附近的光賢街停車場尋查，僅花了5分鐘時間，迅速在停車場內找到郭所停放的汽車。