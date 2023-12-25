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國道警公布大型車死亡車禍8熱點 北向林口三重第一名

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

今年11月為止，大型車在高速公路造成死亡車禍共計619件，A1事故肇事率為小型車的4.28倍。圖為9月16日國道1號北向內湖路段2死、3傷重大事故。圖／國道警方提供
今年11月為止，大型車在高速公路造成死亡車禍共計619件，A1事故肇事率為小型車的4.28倍。圖為9月16日國道1號北向內湖路段2死、3傷重大事故。圖／國道警方提供

國道公路警察局年終統計大型車造成死亡車禍，11月為止共計619件，肇事率為小型車的4.28倍，今天公布高速公路全線8大熱點，其中國道1號北向林口至三重路段187件第一名。

這次統計的大型車包含大貨車、聯結車、大客車，今年1至11月A1死亡事故共占所有死亡事故33.3%，另參考各車種流量與事故比例，大型車A1肇事率為小型車的4.28倍。

國道公路警察局依照北、中、南部地區，列出大型車傷亡事故8大熱點。

北部地區：

國道1號北向林口至三重（187件）、南向林口至中壢（110件）；國道3號北向樹林至安坑（99件）、南向南港系統至安坑（57件）。

中部地區：

國道1號南向台中系統至台中（34件）、北向埔鹽系統至彰化系統（33件）。

南部地區：

國道1號北向楠梓至高科（51件）、南向台南系統至仁德系統（48件）。

警方分析肇事因素，前2名為「未保持行車安全距離」、「未注意車前狀態」。許多駕駛人因未與前車保持安全距離，在高速行駛下一旦遇到突發狀況，因煞車距離不夠而撞上前車的比例最高。

原因主要都是注意力不集中、分心造成，譬如喝水、撿拾車內掉落物品、看手機等等，等到瞬間發現前方路況有變化，已經來不及閃避，往往釀成嚴重追撞事故。

近期較嚴重案例包括9月16日在國道1號北向17.4公里內湖路段，貨櫃車追撞3輛小客車造成2人死亡、3人受傷；9月21日在國道1號南向349.4公里岡山路段，聯結車追撞前方小客車及大貨車釀成5車連環事故，導致1人死亡、4人受傷；均可歸因於「未注意車前狀態」。

另外，10月21日國道3號南向263.7公里嘉義路段，則因遊覽車「未依規定變換車道」，與1輛小客車發生擦撞，釀成4人死亡22受傷的重大交通事故。

國道公路警察局提醒所有用路人，行車前應檢查行車視野輔助系統，行駛高速公路切勿分心，應隨時注意車前狀態及大型車視覺死角，保持適當安全距離與行車間隔。

若途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近從匝道駛離國道，休息之後再繼續行駛。發生事故無人受傷、車輛尚能移動，務必做好警戒再初步拍照，盡速將車輛移至安全處所等候警方處理，避免二次事故發生。

今年11月為止，大型車在高速公路造成死亡車禍共計619件，A1事故肇事率為小型車的4.28倍。圖為10月21日國道3號南向嘉義路段4死、22傷重大事故。圖／國道警方提供
今年11月為止，大型車在高速公路造成死亡車禍共計619件，A1事故肇事率為小型車的4.28倍。圖為10月21日國道3號南向嘉義路段4死、22傷重大事故。圖／國道警方提供

國道 警察

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