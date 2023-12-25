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9度低溫失智婦發抖要找錢包 警察護送回家發現她錢包在家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名失智婦人低溫下在戶外要找錢包，台中市大雅警分局頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋協助護送回家，發現婦人錢包在家，沒遺失。圖／警方提供
一名失智婦人低溫下在戶外要找錢包，台中市大雅警分局頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋協助護送回家，發現婦人錢包在家，沒遺失。圖／警方提供
9度低溫下，台中一名失智婦人在戶外要找錢包，她在農田的田埂間冷得發抖，路人報案，台中市大雅警分局頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋護送婦人回家，發現她錢包在家沒遺失。

前天下午4點，頭家派出所警員黃健瑋、賴枻洋巡邏時接獲民眾報案，潭子區大通街上有一位迷路的老婦需警方協助處理。

警方到場後，看到63歲婦人單獨走在田埂間，當天氣溫低，溫度低於10度，婦人穿著單薄不斷發抖，員警立即將她接上警車避寒，談話間婦人表示，自己帶二個皮包出門都不見了，才會在路上尋找。

警方見其手部仍不斷抖動，懷疑婦人患有帕金森氏症，決定先帶她返家，再協助尋找遺失的皮包。到家時，婦人女兒及女婿看到警方將母親送回很驚訝，原來婦人當天未將皮包帶出門，看到皮包在家以為母親在樓上休息，幸好警方熱心協助送其返家，避免因寒冷天氣發生意外，家屬感謝警方協助。

頭家派出所長劉凱萍呼籲，家中有若有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動範圍，並予以配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，以利警方發現時可第一時間確認走失者身分，協助返家。

失智症 老婦

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