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影／直直駛沒在看？高雄老翁駕賓士車 下秒自撞分隔島翻車受傷
73歲莫姓老翁今晚駕駛賓士轎車行經高雄市左營區大中二路，未見前方分隔島，直接撞上後車子側翻，莫男身體多處擦挫傷，因緊繫安全帶，無法動彈，消防救護員最後架梯進入車中，協助莫脫困送醫，幸無大礙。
警方指出，莫姓老翁今天晚上6時許駕駛賓士轎車沿左營區沿大中二路內側車道東向西行駛，行至自由四路時，不明原因直接猛烈撞擊分隔島，因撞擊力道大，造成整輛賓士側翻於路中央。
當時剛好有一輛救護車經過，一度傳出賓士車為禮讓救護車自撞；警消獲報到場，因莫繫安全帶，車子側翻又受傷，人卡在駕駛座上動彈不得，消防員架梯搖開車窗，將莫的安全帶解開後，順利協助莫脫困。
莫姓老翁身體多處擦挫傷，送醫治療後，幸無大礙，警方施以酒測，無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊判定。
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