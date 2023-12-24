司機載7菲籍客合歡山旅遊 廂型車竟失控翻落30米邊坡…3人仍受困

南投仁愛台14甲線合歡山公路今傳事故，一輛載運8人的廂型車下午4時許行經該線15.8K梅峰路段，失控翻落30米深邊坡，警消獲報後調遣大批人車馳援，目前已救出5人，3人仍受困，目前持續搶救中，肇事原因仍待進一步調查釐清。

據了解，該輛廂型車由一名台灣籍駕駛搭載7名菲律賓籍遊客前往合歡山旅遊，今下午4時許返程下山，未料行經台14甲線15.8K梅峰路段時，竟失控衝入對向車道，撞到護欄後，連人帶車翻落至逾30米的邊坡，路過民眾發現通報警消。

南投縣消防局指出，今天下午4時40分獲報，台14甲線合歡山公路約15.8K處有廂型車翻落山谷事故，初步回報事發點深達30米，且車上有載客，立刻調遣仁愛、中心碑、南投、國姓、埔里、草屯、雙冬分隊及第二大隊人車馳援搶救。

由於，該輛廂型車輛翻落深坡，且事發時已將近傍晚，溫度驟降，且山區起霧、視線昏暗，救援難度高，神鷹山區搜救隊清境中隊獲悉該起事故也派員協助救援，警消及民間救難團體合力下，直至晚上6時許已陸續將5人陸續救上路面。

搜救人員表示，雖已救出5人，並已緊急送醫，但仍有3人待援，且因該輛廂型車受損嚴重，需要破壞車體才能將人救出，全力搶救中。警方則表示，搶救行動持續中，該路段目前採機動雙向單線管制通行，事發經過及肇因仍待調查釐清。