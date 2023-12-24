台南市廟會160多個陣頭上街 南警：分早中晚3班交管
台南市中西區一間寺廟舉辦三朝祈安清醮大典，今天送天師回鑾，今天吸引全台交陪境友廟共160多陣頭聚集。警方說，因參加陣頭實在太多，警方勤務從今天清晨5點勤教一直到今晚10點，分早中晚3班交管。
據了解，這間寺廟於2016年的0206大地震受損，廟方今年修繕落成，首次舉辦建醮遶境，送天師回鑾。全程僅有10頂神轎遶境，卻吸引來自全台友宮力挺的163陣頭參加。
各式陣頭包括蜈蚣陣、宋江陣、八家將團、七爺八爺，還有人騎白馬上街，先鋒陣頭清晨6點陸續啟程，直到中午，還有陣頭排隊尚未啟程，遶境隊伍蜿蜒市區，一路綿延10公里。
陣容最龐大的來自左營與台中市，各自出動40個陣頭。警方預估廟會吸引至少1萬人上街爭睹，加鏟正值耶誕平安夜，台南市中西區海安路部分路段晚間封街舉辦耶誕市集，周邊有遶境隊伍經過，市區交通更加擁塞。
台南市警二分局說，因參加陣頭實在太多，警方勤務從今天清晨5點勤教一直到今晚10點，分早中晚3班交管，中午過後陣頭錯開後交通已較為順暢。
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