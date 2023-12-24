虔誠信徒做公益…捐贈3百萬高頂救護車 提升北市緊急醫療救護能力

台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮，捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車，今由消防局長莫懷祖代表接受捐贈，消防局指出將善用高頂救護車，持續拯溺救難。

北市消防局指出，黃賢琮先生為玉旨靈安宮虔誠信徒，因體認市府長期致力提升緊急醫療救護品質，今天上午在玉旨靈安宮舉辦捐贈典禮，由消防局長莫懷祖代表接受捐贈1輛高頂救護車。

北市消防局表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1560位到院前心肺功能停止患者(OHCA)，經消防局急救後，送醫康復出院。黃賢琮先生熱心支持及大力相挺消防局，消防局最好的回報，即是持續盡心把關市民的生命財產安全，爾後將善用捐贈的高頂救護車，持續拯溺救難。