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虔誠信徒做公益…捐贈3百萬高頂救護車 提升北市緊急醫療救護能力

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮，捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車，今由消防局長莫懷祖代表接受捐贈，消防局指出將善用高頂救護車，持續拯溺救難。

北市消防局指出，黃賢琮先生為玉旨靈安宮虔誠信徒，因體認市府長期致力提升緊急醫療救護品質，今天上午在玉旨靈安宮舉辦捐贈典禮，由消防局長莫懷祖代表接受捐贈1輛高頂救護車。

北市消防局表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1560位到院前心肺功能停止患者(OHCA)，經消防局急救後，送醫康復出院。黃賢琮先生熱心支持及大力相挺消防局，消防局最好的回報，即是持續盡心把關市民的生命財產安全，爾後將善用捐贈的高頂救護車，持續拯溺救難。

消防局指出「政府預算有限，民間力量無窮」會珍惜所有善心人士捐贈物資，協助更多需要幫助的民眾，回饋每一位台北市民。

台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮（右二），捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車。圖／北市消防局提供
台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮（右二），捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車。圖／北市消防局提供
台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮（左五），捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車。圖／北市消防局提供
台北市玉旨靈安宮虔誠信徒黃賢琮（左五），捐贈台北市消防局1輛價值約3百多萬元的高頂救護車。圖／北市消防局提供

北市 救護車 患者 財產

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