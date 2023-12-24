突頭暈「口吐白沫」…雲林29歲男深夜上山喝咖啡 疑天冷昏倒送醫不治

雲林縣一名29歲林姓男子，昨天晚間與朋友到古坑鄉山區一間露天咖啡廳喝咖啡，聊天時，疑因室外氣溫驟降，太冷引起身體不適，突然向朋友說頭暈，過不久即口吐白沫，在旁友人對林突如其來的狀況感到驚嚇，連忙報119，有人則趕忙幫他做CPR，但輪流按壓約30分鐘，救護車抵達現場，林男已無呼吸心跳，送往斗六台大醫院急救，但仍告不治。

昨天冷氣團、寒流接力來襲，各地氣溫驟降，尤其部分山區溫度降到10度以下，雲林縣消防局今天指出，昨晚10點24分接獲報案，指古坑華山有一名歲的29林姓男子，與友人喝咖啡、聊天，期間只向朋友說他頭很暈，過不久隨即昏倒，口吐白沫，情況危急。

由於林男心呼吸均已停止，消防局勤務中心獲報，馬上由護理師透過電話，線上指導現場友人對林男施予CPR急救，並派遣古坑分隊及六合專責救護隊上山搶救，由於男子心肺功能遲未恢復，救護隊人員施以高階急救術，共計施打9劑強心劑，但送達斗六台大雲林分院急救，仍告死亡。

消防局統計，寒流影響從12月21日零時至24日上午8點，雲林共計接獲非創傷OHCA救護有10件，其中7件救護人員抵達已明顯死亡未送醫，有3件送醫急救。

消防局表示，氣象局預測今晚到26日清晨還有一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團來襲，各地寒冷、氣溫低，且日夜溫差大，提醒民眾要注意保暖，另使用瓦斯熱水器、電暖器要注意通風。