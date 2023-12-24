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影／蘆洲警加強取締大型車 3天開罰超過60萬元
國內交通法規對於大型車管制嚴格，但似乎還是很多司機心存僥倖，新北市蘆洲警分局上周冒著寒流，在台北港周邊道路加強攔檢砂石車，連續3天共開出9張罰單，罰款金額估計將超過60萬元。
蘆洲警分局轄區包括台北商港周邊、八里重劃區、龍米路沿線、五股區新五路、台64線和台61線快速道路，都經常有很多砂石車行駛，也曾因超速釀成重大傷亡車禍。
12月規劃專案稽查勤務，上周3、4、5冒著寒流低溫，在八里區商港路架設「移動式地磅」加強攔檢、過磅，共稽查20餘輛車，逐項檢視各類違規態樣，其中6輛包含超載、未依規定使用專用車廂、載運貨物滲漏、行駛快速道路輪胎胎紋深度不符規定等，共舉發9張交通違規罰單，其中也有車輛載運營建剩餘土石方未攜帶有效運送聯單，後續將函請環保局依廢棄物清理法第9條告發，連續3天稽查估計開罰超過60萬元。
蘆洲警分局指出，今年下半年迄今為止，取締大型車各式違規包括闖紅燈103件、超速40件、超載20件、貨物滲漏39件、行駛管制區161件、酒後駕車2件及其他交通違規508件，共計873件，依道路交通管理處罰條例最高罰鍰金額高達150餘萬元，呼籲駕駛人勿心存僥倖，務必遵守道路交通安全規則。
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