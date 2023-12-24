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高雄7旬婦騎車違規左轉撞20歲騎士 雙噴飛滑行受傷
70歲黃姓老婦今晨騎機車行經高雄市五福二路，因違規左轉和直行的謝姓男子發生相撞，兩人雙雙連人帶車噴飛滑行倒地，身體多處擦挫傷，所幸均意識清楚；送醫後，警方實施酒測，無酒駕行為，初判黃未禮讓直行車釀禍。
警方調查，黃姓老婦人今天凌晨2時許，騎機車行經高雄市新興區五福二路，在忠孝一路口時，直接違規左轉，當時謝姓男子（20歲）直行，見黃左轉，來不及閃避，兩人機車發生相撞，雙雙噴飛在地滑行數公尺。
事發後，機車零件和當事人的物品散落一地，警消獲報趕抵現場處理，救護員發現黃、謝兩人身體多處擦挫傷，幸意識清處，送醫治療後，經警方施以酒測，兩人均無酒駕行為。
警方初步研判事故發生係因黃女違規左轉釀禍，先依道路交通管理處罰條例48條1項2款，處黃婦600元至1800元罰鍰的罰單，後續肇事責任，交由交通大隊進一步調查釐清。
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