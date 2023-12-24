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北港一民宅中午疑瓦斯爆炸 1婦人受困送醫命危

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮興隆街一處民宅今天中午紡12時許從宅中冒出濃煙，現場濃煙瀰漫，鄰居發現報案，消防局調派北港、水林、元長等消防分隊，出動各式消防車前往搶救，原先以為無人受困，但消防隊控制一樓火勢後，進屋發現一名年約80歲女性，可能吸入過多濃煙，意識不清、脈搏微弱，火速救出送往北港媽祖醫院急救中。

由於火災發生時，附近鄰居曾到到一聲爆炸巨響，隨後趕出來看，發現住宅已起火，且住屋騎樓噴出許多雜物，不排除是瓦斯引爆造成火警，正由消防隊鑑識火調中。

位於北港鎮興隆路社區，一處民宅今天中午突然發出一聲「碰！」爆炸巨響，隨火屋內馬上起火並冒出大量濃煙，鄰居趕出查看，發現住宅外面有許多被噴出的玻璃與雜物碎片，趕緊報警，北港消防隊火速趕到，鄰近鄉鎮消防隊也趕來救援，共出動各式消防車8部、救護車1部與17人搶救，並在1樓救出80歲女性，送往北港媽祖醫院急救中。

消防隊抵達時，鄰居說屋內可能有人，經約十分鐘灌救，火勢減小，消防隊員進入屋內查看，發現一名八十歲的蘇姓婦人躺在地上，意識模糊，但有疼痛反應，消防員快速將她救出送醫。這起火警造成該住宅一樓被燒毀，財物損失及起火原因仍有待調查中。

北港鎮民宅疑瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／北港義消蔡享源提供
北港鎮民宅疑瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／北港義消蔡享源提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／雲林縣消防局提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／雲林縣消防局提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／北港義消蔡享源提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／北港義消蔡享源提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／雲林縣消防局提供
北港鎮一民宅疑似瓦斯爆炸引發火警，消防隊全力搶救。圖／雲林縣消防局提供

北港 鄰居 爆炸

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