新北無照男下班累壞騎車睡著 衝進消防隊大門撞碎玻璃

新北市18歲李姓男子日前騎機車行經中和區莒光路時，疑因疲勞駕駛精神不濟，機車直接衝進新北市消防局國光消防分隊大門，導致大門玻璃當場碎裂毀損，李男人車倒地多處擦挫傷。警方到場發現李男無照駕駛，當場開出6千元無照駕駛罰單，另外李男撞毀消防隊大門玻璃及值班台部分，消防局也將向李男求償。

據了解，在超商上班的李男平時需四處支援其他分店，20日下午4時許李男下班後欲至板橋找朋友，李男下午5時許騎車行經中和區莒光路177巷與莒光路口時，疑因精神不繼睡著，機車直接撞進對向的新北市消防局國光消防分隊的大門，導致大門玻璃當場破裂，值班台也被撞擊受損。李男人車則倒地受傷。