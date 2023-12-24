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高雄3男餐廳電梯擦出火花 警到場還互嗆被噴辣椒水制伏
陳姓和謝姓兩名男子今晨酒後在高雄市三民區一家複合式KTV搭電梯，遇不認識的李姓男子，陳、謝兩人喝茫和李發生肢體碰觸衍生口角和衝突，李左眉遭毆擦傷，警方獲報趕抵，陳、謝兩男還嗆聲，雙雙遭噴辣椒水制伏。
警方調查，陳姓男子（22歲）和友人謝姓男子（23歲）昨晨在三民區自立一路一家複合式KTV消費，酒後搭乘電梯，因兩人喝得醉醺醺，進電梯後和李姓男子（24歲）發生肢體接觸，陳男認為李故意碰撞，雙方起口角。
陳、謝兩人打謝男，造成謝的左眉輕微擦挫傷，轄區三民一警分局警方獲報，出動快打部隊到場，陳、謝兩男仗著酒意嗆聲，警方當場制止，並噴灑辣椒水，隨後強勢將兩人壓制帶返偵辦。
由於李男暫不提傷害告訴，警詢後依違反社會秩序維護法將陳、謝2人移送高雄地方法院簡易庭裁處。
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