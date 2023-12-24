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怎載的？高雄賊騎機車偷大金爐 滑稽竊行影像曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

薛姓男子前天傍晚騎機車見高雄市鳳山火車站附近空地有一只白鐵金爐和角鋼，先載走角鋼後折返，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，最後費了一番力氣才將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄；警方獲報，兩小時內逮人。

鳳山警分局鳳崗派出所前天傍晚5時許接獲翁姓男子（60歲）報案，指稱放在鳳山火車附近空地的白鐵金爐及角鋼不翼而飛，損失約5600元，警方受理後，調閱路口監視器追查。

警方見監視畫面錄下一名男子騎機車到現場後，觀察一番，先載走角鋼，後又折返現場，竊取不銹鋼的金爐，因金爐重量太重，竊賊將金爐扛上車時，不小心將金爐摔落地，當場揚起一陣灰塵，讓竊賊當場愣了2秒。

後竊賊費盡功夫扛起金爐搬到機車後方，載著金爐離去，行竊犯行滑稽，令員警也忍不住驚呼「金爐這麼大還載得下」。

警方隨後以車追人，2小時在薛男家中逮人，起出金爐，薛聲稱以為金爐和角鋼沒人要才拿；警詢後，依竊盜罪函送偵辦。

薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
薛姓男子前晚在鳳山火車站附近空地偷金爐，因金爐大又重，扛上機車時一度摔落地揚起塵土，費力將金爐載走，滑稽竊行被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝

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