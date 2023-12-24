聽新聞
test
0:00 / 0:00
8旬老翁深夜開車外出受困山路 警消凌晨協尋助脫困
台南市玉井區86歲謝姓老翁昨晚9點多開著小貨車外出未返回，家屬發現遲未返家心急如焚報警，警消今凌晨近4點最後在東山山區小路發現謝某，當時車輪卡住山溝受困，謝幸運脫險，結束這暗夜驚魂記。
謝某身體硬朗，平日能開車，昨晚9點多開著家中小貨車外出，家屬不以為意，直到深夜未返家，兒子撥打電話，得知父親通話地點在東山山區碧蓮寺附近，隨即手機不通，家屬緊急報警。
東原消防分隊今凌晨3點24分獲報，由組員盧文智帶領隊員吳幸庭、陳國淵、沈哲弘及義消分隊長陳凱倫、副小隊長鄭達發等人出動尋找，山區崎嶇道路狹窄，黑夜視線差搜尋不易。
一行人在可能小路逐一協尋，凌晨3點57分在東山區南勢里後坑產業道路發現老翁，老翁神情疲憊意識清楚未受傷。經查，謝某是當時轉彎不慎車輪卡在山溝車子動彈不得，且謝手機沒電才會受困山區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言