8旬老翁深夜開車外出受困山路 警消凌晨協尋助脫困

台南市玉井區86歲謝姓老翁昨晚9點多開著小貨車外出未返回，家屬發現遲未返家心急如焚報警，警消今凌晨近4點最後在東山山區小路發現謝某，當時車輪卡住山溝受困，謝幸運脫險，結束這暗夜驚魂記。

謝某身體硬朗，平日能開車，昨晚9點多開著家中小貨車外出，家屬不以為意，直到深夜未返家，兒子撥打電話，得知父親通話地點在東山山區碧蓮寺附近，隨即手機不通，家屬緊急報警。

東原消防分隊今凌晨3點24分獲報，由組員盧文智帶領隊員吳幸庭、陳國淵、沈哲弘及義消分隊長陳凱倫、副小隊長鄭達發等人出動尋找，山區崎嶇道路狹窄，黑夜視線差搜尋不易。