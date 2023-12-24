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清水女大生台中嘗壽司 吃飽忘了愛車受凍2小時警來助
台中許姓女大生住清水區，17日與同學開車從海線至台中市區，要品嘗公益商圈一家網紅壽司店，未料停好車吃飽後，卻遺忘自己的停車位置，二人在寒風中受凍2小時，最後硬著頭皮向警方求助，警方利用女大生提供的「露天、車牌自動辨識」等條件，順利找到許女停車的停車場，解決窘境。
第一警分局公益所警員詹鈞智、張羽豐，17日下午5時許獲報，有民眾遺忘停車位置，需要警方協助，兩警到場詢問才知，許姓女大生（18歲）家住清水，利用假日與同學從海線開車到市區，要品嘗一家網紅壽司店，二人吃飽後才發現遺忘停車位置，找車找了2個小時。
兩警先行安撫許女二人情緒後，請許女配合回想，停好車後徒步走到壽司店的過程，許女回憶時想到，停放位置是一處露天停車場，且有車牌自動辨識系統，警方利用許女提供的停車場特徵，想到幾個符合條件的私人停車場，順利在精誠21街內的元大精誠停車場內，尋獲許女愛車，二人對警方高效率不斷致謝。
第一警分局長吳燕山表示，警察除了打擊犯罪、維持治安外，為民服務也是範疇之一，此次發揮同理心及展現服務熱忱的精神，實為營塑警察專業優質形象，也呼籲民眾多有停放車輛時，可以拍照留下周遭環境及停車格號碼做紀錄，避免徒增困擾。
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