清水女大生台中嘗壽司 吃飽忘了愛車受凍2小時警來助

台中許姓女大生住清水區，17日與同學開車從海線至台中市區，要品嘗公益商圈一家網紅壽司店，未料停好車吃飽後，卻遺忘自己的停車位置，二人在寒風中受凍2小時，最後硬著頭皮向警方求助，警方利用女大生提供的「露天、車牌自動辨識」等條件，順利找到許女停車的停車場，解決窘境。

第一警分局公益所警員詹鈞智、張羽豐，17日下午5時許獲報，有民眾遺忘停車位置，需要警方協助，兩警到場詢問才知，許姓女大生（18歲）家住清水，利用假日與同學從海線開車到市區，要品嘗一家網紅壽司店，二人吃飽後才發現遺忘停車位置，找車找了2個小時。

兩警先行安撫許女二人情緒後，請許女配合回想，停好車後徒步走到壽司店的過程，許女回憶時想到，停放位置是一處露天停車場，且有車牌自動辨識系統，警方利用許女提供的停車場特徵，想到幾個符合條件的私人停車場，順利在精誠21街內的元大精誠停車場內，尋獲許女愛車，二人對警方高效率不斷致謝。